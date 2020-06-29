Мурманская область. Арктика (16+)29.06.20 11:45
На автоподъезде к селу Териберка будут временно перекрывать проезд
Как сообщает «Мурманскавтодор», завтра, 30 июня, с 18.00 до 21.00 и 1 июля - с 12.00 до 15.00 в связи с проведением взрывных работ на объекте реконструкции автоподъезда к селу Териберка (км 0 – км 10) будет временно закрыто (не более 45 мин.) движение для всех видов транспорта на участке км 9+400 – км 9+540.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Игорь
25.06.20 15:03
Любят начальники словами бросаться! Заменили контейнер старый на новый - уже кричат: "Модернизация!" Ну-ну...
Комментарий к новости:В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов
ян
24.06.20 23:04
Спасибо, хорошо, что информируете! -Но Якобснес и Сёр-Варангер? Почти все северонорвежские партизаны из другой стороны Варангера, из поселка Хиберг, самая восточная точка материка Норвегии, 10 км от о
Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
-Скоро в эфире13:35«Команда Че». Художественный сериал, 29 серия (16+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Предки наших предков». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Минфин перекраивает финансирование нацпроектов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть тянут курс рубля вниз-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня - Александр Макаревич
-Нам интересно Ваше мнение16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 387 человек