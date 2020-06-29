На автоподъезде к селу Териберка будут временно перекрывать проезд

Как сообщает «Мурманскавтодор», завтра, 30 июня, с 18.00 до 21.00 и 1 июля - с 12.00 до 15.00 в связи с проведением взрывных работ на объекте реконструкции автоподъезда к селу Териберка (км 0 – км 10) будет временно закрыто (не более 45 мин.) движение для всех видов транспорта на участке км 9+400 – км 9+540.