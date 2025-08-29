На автоподъезде к Териберке работают специалисты дорожных лабораторий

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональной автомобильной дороге «Автоподъезд к с. Териберка» продолжаются работы на объектах реконструкции участка км 10 – км 20 и капитального ремонта участка км 20 – км 35.

На участке капитального ремонта выполняется укладка верхнего слоя дорожной одежды. Контроль на всех этапах работ обеспечивается как заказчиком работ – «Мурманскавтодором», так и независимой федеральной лабораторией ФКУ «Упрдор «Кола».

«На начальном этапе работ специалисты лабораторий также провели контроль качества асфальтобетонной смеси и вспомогательных материалов, планируемых к использованию. Кроме того, данный мониторинг проводился и при укладке нижнего слоя асфальта. В процессе работ сотрудники отдела технического надзора «Мурманскавтодора» контролировали график ремонта, соответствие техническому заданию и требованиям нормативной документации», – отметила заместитель начальника «Мурманскавтодора» Светлана Петренко.

Для проверки качества выполненных работ и определения физико-механических характеристик уложенного асфальта специалисты провели отбор кернов верхнего слоя асфальтобетона. Это необходимо для определения толщины асфальтированного слоя и определения содержания воздушных пустот.

«Все объекты национального проекта находятся под строгим контролем специалистов ФКУ «Упрдор «Кола». Керны — образцы асфальтобетонного покрытия — в обязательном порядке отбираются специалистами для дальнейшей проверки соответствия нормативным требованиям и государственным стандартам непосредственно в лабораторных условиях. Это позволяет своевременно выявлять возможные отклонения и оперативно устранять недостатки», – пояснил начальник отдела контроля качества ФКУ «Упрдор «Кола» Иван Чернецов.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, только после проведения испытаний и подтверждения качества выполненных работ объект будет принят в эксплуатацию, и заказчик приступит к процедуре оплаты по государственному контракту.

На все работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации подрядчик устраняет их за свой счёт.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552436/#&gid=1&pid=7