На автоподъезде к Териберке работают специалисты дорожных лабораторий

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональной автомобильной дороге «Автоподъезд к с. Териберка» продолжаются работы на объектах реконструкции участка км 10 – км 20 и капитального ремонта участка км 20 – км 35.

На участке капитального ремонта выполняется укладка верхнего слоя дорожной одежды. Контроль на всех этапах работ обеспечивается как заказчиком работ – «Мурманскавтодором», так и независимой федеральной лабораторией ФКУ «Упрдор «Кола».

«На начальном этапе работ специалисты лабораторий также провели контроль качества асфальтобетонной смеси и вспомогательных материалов, планируемых к использованию. Кроме того, данный мониторинг проводился и при укладке нижнего слоя асфальта. В процессе работ сотрудники отдела технического надзора «Мурманскавтодора» контролировали график ремонта, соответствие техническому заданию и требованиям нормативной документации», – отметила заместитель начальника «Мурманскавтодора» Светлана Петренко.

Для проверки качества выполненных работ и определения физико-механических характеристик уложенного асфальта специалисты провели отбор кернов верхнего слоя асфальтобетона. Это необходимо для определения толщины асфальтированного слоя и определения содержания воздушных пустот.

«Все объекты национального проекта находятся под строгим контролем специалистов ФКУ «Упрдор «Кола». Керны — образцы асфальтобетонного покрытия — в обязательном порядке отбираются специалистами для дальнейшей проверки соответствия нормативным требованиям и государственным стандартам непосредственно в лабораторных условиях. Это позволяет своевременно выявлять возможные отклонения и оперативно устранять недостатки», – пояснил начальник отдела контроля качества ФКУ «Упрдор «Кола» Иван Чернецов.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, только после проведения испытаний и подтверждения качества выполненных работ объект будет принят в эксплуатацию, и заказчик приступит к процедуре оплаты по государственному контракту.

На все работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации подрядчик устраняет их за свой счёт.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552436/#&gid=1&pid=7

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
