На автоподъезде к Териберке возобновляются дорожно-строительные работы

После технологического перерыва возобновлены дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автоподъезд к селу Териберка».

В 2021 году была проведена реконструкция первого участка автоподъезда к Териберке с 0 по 10 километр, а в 2022 году, благодаря реализации дорожного проекта, продолжились работы по реконструкции участка с 10 по 20 километр и капитальному ремонту участка с 20 по 35 километр. Ремонтные работы ведутся согласно графику. Заказчиком работ выступает «Мурманскавтодор».

Работы на объекте после перерыва начались с буровзрывных работ и расчистки территории от снега и льда.

В этом дорожно-строительном сезоне на объекте реконструкции запланированы следующие работы: устройство дорожной одежды на площади более 70 тысяч кв. метров, укрепление откосов и кюветов, укрепление обочин, устройство водоотвода с установкой металлических гофрированных труб, устройство локальных очистительных сооружений, обустройство парковок.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на заключительном этапе работ установят порядка 9,6 тысячи метров барьерного ограждения, более 40 сигнальных столбиков со световозвращателями и необходимые дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.

На объекте капитального ремонта, с 20 по 35 километр, запланировано обновление дорожной одежды, укрепление обочин, устройство продольных лотков и водоотвода, барьерного ограждения, а также примыканий и съездов. На участке автодороги подрядчик отремонтирует мост через водосброс Верхне-Териберской ГЭС с устройством нового мостового полотна, устранением дефектов опор и устройством лестничных сходов.

После окончания всех работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» автоподъезд к селу Териберка будет соответствовать четвертой технической категории.

Фото: https://gov-murman.ru