На автоподъезде к Заозерску стало светлее и безопаснее

В Мурманской области продолжается обустройство освещения на региональных трассах. На автомобильной дороге «Автоподъезд к городу Заозерск», км 15+815 – км 16+762 закончены работы по устройству недостающего электроосвещения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядной организацией было установлено 36 светодиодных светильников на 36 опорах. Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет.

Новые светильники обеспечат равномерное освещение проезжей части в темное время суток и позволят снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/