На автоподъезде к Заозерску стартовал ремонт моста через реку Западная Лица в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Возведённое в 1969 году мостовое сооружение протяжённостью 106,69 метра является ключевым элементом единственной автомобильной дороги, связывающей город Заозерск с федеральной трассой и всей региональной инфраструктурой. Объект обеспечивает бесперебойную транспортную связь для населения и организаций.

Общая протяжённость ремонтируемого участка составит 210 метров, включая подходы к мосту.

В настоящее время подрядчик завершил подготовительный этап: на объекте размещены временные технические средства для организации дорожного движения, установлены информационные щиты, которые предупреждают водителей о ходе работ и действующих ограничениях, а также о сроках выполнения ремонта и контактах ответственных лиц.

Произведён монтаж разделительного временного ограждения зоны производства работ на подходах к мосту. Мостовики приступили к демонтажу металлических перильных ограждений, разборке железобетонных тротуарных блоков пролётного строения, а также существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, гидроизоляции и элементов деформационного шва.

Подрядная организация проведёт комплексное обновление мостового сооружения. Ремонт затронет пролётные строения, опоры и сопряжения. Полностью обновят тротуарные плиты и дорожное покрытие — не только на самом мосту, но и на подходах к нему.

Особое внимание уделят инженерным системам: приведут в порядок водоотвод и очистные сооружения. Кроме того, заменят барьерное ограждение мостовой группы и лестничных спусков. Завершающим этапом станут расчистка полосы отвода, планировка и укрепление откосов земляного полотна.

