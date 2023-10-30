На автоподъезде к Зареченску завершён ремонт дороги

В Кандалакшском районе завершился ремонт автоподъезда к населённому пункту Зареченск. Работы выполнялись выборочно, на всём протяжении дороги, на наиболее изношенных участках.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядная организация привела в нормативное состояние участки общей протяженностью 2,9 км: км 1+950 – км 2+150, км 3+100 – км 4+050, км 4+150 – км 4+250, км 4+900 – км 5+050, км 2+500 – км 2+700.

Дорожники выполнили фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальтобетона, выполнили планировку обочин с добавлением материала от фрезерования, а также на завершающем этапе нанесли разметку.

Напомним, что в текущем дорожно-строительном сезоне на указанной автодороге завершена реконструкция моста через реку Кети.

Населённые пункты Зареченск и Ковдозеро, а также Иовская гидроэлектростанция благодаря автоподъезду обеспечены транспортной связью с районным и областным центрами.

Фото: https://gov-murman.ru