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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.20 08:00

На автоподъезде к ж/д ст. Магнетиты движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет ограничено

Как сообщает «Мурманскавтодор», 28 сентября с 10.00 до 17.00 на автоподъезде к ж/д ст. Магнетиты (км 4+510) в связи с производством неотложных аварийных  работ  железнодорожного пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1409 км пк 10 ст. Магнетиты будет ограничено (с пропуском автотранспорта по одной полосе проезжей части).

 

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