На автоподъезде к ж/д ст. Магнетиты движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет ограничено

Как сообщает «Мурманскавтодор», 28 сентября с 10.00 до 17.00 на автоподъезде к ж/д ст. Магнетиты (км 4+510) в связи с производством неотложных аварийных работ железнодорожного пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1409 км пк 10 ст. Магнетиты будет ограничено (с пропуском автотранспорта по одной полосе проезжей части).