На автотехнике ММТП установлены новые противопожарные системы

В АО «Мурманский морской торговый порт» продолжается реализация программы модернизации оборудования. Как сообщил технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев, в настоящий момент завершены запланированные на текущий год работы по установке автоматических систем контроля пожарной безопасности на применяемой технике.

Выбор был сделан в пользу отечественной модели - автоматической системы контроля пожарной безопасности (АСКПБ) «САРПИС», произведенной группой компаний «К7» - ООО «ЭКОТЕХРЕСУРС».

Как отмечают производители, она является инновационной, универсальной, многофункциональной российской противопожарной системой, функционально превосходящей зарубежные аналоги.

«Эта модель зарекомендовала себя на самых разных видах промышленной техники: экскаваторах, бульдозерах, тракторах, вилочных и ковшовых погрузчиков, гидравлических манипуляторах. После её тестирования в ММТП мы приняли решение об оснащении наших машин. В настоящий момент в ММТП установлен 91 комплект», - рассказа Евгений Гуляев.

Как пояснили специалисты, система призвана обеспечить полную противопожарную защиту применяемой в ММТП техники, и, что ещё более важно – здоровье и жизни работников предприятия.