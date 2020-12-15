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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 13:00

На АЗС Мурманской области цены на топливо меняются разнонаправленно

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 7 по 13 декабря провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,90 руб.

увеличение на 15 коп.

АИ-95

в среднем 48,80 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/зим

в среднем 53,20 руб.

увеличение на 20 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

46,11 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,45 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,89 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 45,75 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,95 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 53,45 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,90 руб.

увеличение на 15 коп.

АИ-95

в среднем 48,80 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/зим

в среднем 53,40 руб.

увеличение на 20 коп.

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,89 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,49 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

45,50  руб.

снижение на 20 коп.

АИ-95

48,40 руб.

снижение на 20 коп.

Дт/зим

52,70 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,00 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,80 руб.

увеличение на 20 коп.

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 55000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56300 руб./т (снижение на 500 руб./т); Дт/зим — 56000 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 55000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56800 руб/.т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 56100 руб/т (увеличение на 400 руб./т).

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