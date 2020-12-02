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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 12:45

На АЗС Мурманской области отмечается рост цен на зимнее дизельное топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 23 по 29 ноября текущего года провели очередной  мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 45,75 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,65 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 53,00 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

46,11 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,45 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,59 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,75 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,95 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 53,45 руб.

увеличение на 20 коп.

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,75 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,65 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 53,00 руб.

увеличение на 10 коп.

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

45,89 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,49 руб.

увеличение на 50 коп.

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,70  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,60 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,70 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,00 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,60 руб.

изменений не зафиксировано

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 55000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56800 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет — 55600 руб./т (увеличение на 500 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 55000 руб./т (снижение на 500 руб./т); АИ-95 — 56800 руб./т (снижение на 500); Дт/лет — 55500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т).

 

 

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