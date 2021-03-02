На АЗС Мурманской области рост цен на бензин почти прекратился, а оптовики начали их подымать
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 22 по 28 февраля текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «СКАРОС», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 46,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 49,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
47,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
50,46 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
54,52 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 46,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 49,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 54,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «СКАРОС» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 47,22 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 50,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
47,19 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
50,49 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
54,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
46,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
49,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
53,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,80 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
АИ-95
|
49,80 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
Дт/зим
|
53,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 60200 руб./т (увеличение на 1000 руб./т); АИ-95 — 61800 руб./т (увеличение на 800 руб./т); Дт/зим — 59700 руб./т (увеличение на 300 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 59200 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 61000 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 58500 руб./т (изменений не зафиксировано).