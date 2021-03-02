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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.21 13:30

На АЗС Мурманской области рост цен на бензин почти прекратился, а оптовики начали их подымать

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 22 по 28 февраля текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «СКАРОС», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 46,20 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 49,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 53,55 руб.

изменений не зафиксировано

 

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

47,00 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

50,46 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

54,52 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 46,15 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 49,75 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 54,45 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца – ООО «СКАРОС» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 47,22 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 50,20 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 53,55 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

47,19 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

50,49 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

54,45 руб.

 изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

46,20  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,10 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

46,80 руб.

увеличение на 30 коп.

АИ-95

49,80 руб.

увеличение на 30 коп.

Дт/зим

53,90 руб.

изменений не зафиксировано

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 60200 руб./т (увеличение на 1000 руб./т); АИ-95 — 61800 руб./т (увеличение на 800 руб./т); Дт/зим — 59700 руб./т (увеличение на 300 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 59200 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 61000 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 58500 руб./т (изменений не зафиксировано).

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