На АЗС Мурманской области в IV квартале 2022 года дешевле стало только газовое моторное топливо

Как сообщает Мурманскстат, индекс потребительских цен на моторное топливо в Мурманской области на конец IV квартала 2022 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 101,2%, в том числе на автомобильный бензин – 100,6, дизельное топливо – 108,3, газомоторное – 95,5%.

Средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец IV квартала 2022 года: бензин автомобильный 53,65 рубля за литр; марки АИ-92 - 50,47; марки АИ-95 - 53,83; марки АИ-98 и выше - 63,65; дизельное топливо 65,19 и газовое моторное топливо - 21,00 рубль за литр.