На Балтийском заводе провели запуск реакторной установки на атомном ледоколе «Якутия»

Вчера специалисты Балтийского завода ОСК совместно с представителями контрагентских организаций провели запуск реакторной установки правого борта на атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220. Реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности, проведена калибровка пусковой аппаратуры.

«Физический пуск — итог кропотливого и напряженного труда многих специалистов. Они выполнили огромный объём пуско-наладочных работ, провели все необходимые испытания систем и оборудования. Начался важнейший этап строительства ледокола, в ходе которого атомное «сердце» судна забьётся на полную мощность, пройдут комплексные швартовные испытания заказа, после которых «Якутия» впервые сможет выйти в море для проведения ходовых испытаний», – сказал генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

Как сообщает vk.com/aoosk, перед пуском в реактор загрузили тепловыделяющие сборки. Физический пуск установки прошёл в штатном режиме. По окончании работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные испытания всей ядерной энергетической установки «Якутии», состоящей из двух реакторов «РИТМ-200».

Отличительной особенностью этого реактора является интегральная компоновка. За счёт этого реактор в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых ранее реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными, обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости и лёдопроходимости. Конструкция реакторов позволяет надёжно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов - 40 лет.

Ледокол «Якутия» – четвертый атомоход проекта 22220, его строительство подходит к завершению. В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» ведётся строительство ещё трех аналогичных судов – «Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда».

Фото: https://vk.com/aoosk?z=photo-101090476_457257372%2Falbum-101090476_00%2Frev