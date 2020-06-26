Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 11:00
На банковских вкладах не разбогатеешь!
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,99% с 5,01% в первой декаде, следует из материалов Банка России.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
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