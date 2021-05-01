На бассейне в Коле появилась световая вывеска

Быстровозводимый комплекс с плавательным бассейном в Коле готовится к открытию. В последний день апреля на фасаде нового здания появилась световая вывеска с названием и фигура дельфина.

На сегодняшний день спорткомплекс – в высокой степени готовности. Здание подключено к системе отопления, наполнены отфильтрованной водой обе чаши бассейна. Подрядчик закрепил световые конструкции над входом в бассейн, а фигура дельфина украсила входную группу. Рабочим осталось привести в порядок прилегающую территорию.

Открытие «Гольфстрима» – именно такое название выбрали для бассейна жители Кольского района – намечено на 11 мая, сообщает региональное Министерство строительства.