Мурманская область. Арктика (16+)01.05.21 10:30
На бассейне в Коле появилась световая вывеска
Быстровозводимый комплекс с плавательным бассейном в Коле готовится к открытию. В последний день апреля на фасаде нового здания появилась световая вывеска с названием и фигура дельфина.
На сегодняшний день спорткомплекс – в высокой степени готовности. Здание подключено к системе отопления, наполнены отфильтрованной водой обе чаши бассейна. Подрядчик закрепил световые конструкции над входом в бассейн, а фигура дельфина украсила входную группу. Рабочим осталось привести в порядок прилегающую территорию.
Открытие «Гольфстрима» – именно такое название выбрали для бассейна жители Кольского района – намечено на 11 мая, сообщает региональное Министерство строительства.
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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