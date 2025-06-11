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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.25 21:05

На базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» дан старт региональному этапу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал старт региональному этапу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

«Вы – сильные, настоящие, энергичные, воспитанные у нас, на Севере. «Зарница» – это шанс приобрести новые навыки, проверить командный дух, взаимовыручку и свои способности, чтобы потом при необходимости провести над собой работу. Желаю, чтобы вы успешно прошли все испытания. Смотря на вашу выправку, не могу не вспомнить наших военнослужащих и ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу Родину. Вы такие же сильные и настоящие. Желаю успехов не только в игре, но и в жизни!» – сказал губернатор, приветствуя участников состязаний.

Глава региона выразил уверенность, что игра пройдёт достойно и отметил, что каждая команда уже победитель. 

«Неважно, будут они служить, заниматься наукой или предпринимательством. Главное, чтобы искренне любили свою Родину. И я уверен, что те, кто сегодня здесь – настоящие патриоты нашей страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также перед стартом состоялось показательное выступление воспитанников военно-патриотического клуба «Граница» из Ковдора.

Кроме того, ребятам выпала возможность лично пообщаться с губернатором Андреем Чибисом. Юные северяне задали более 40 вопросов. Их волновали самые разные темы, например, о дополнительной инфраструктуре и проведении мастер-классов для подготовки к «Зарнице», а также создании баз для спортивного туризма. Вопросы взяты в работу.

В соревнованиях принимают участие порядка 250 человек трёх возрастных категорий: средняя 11-13 лет, старшая 14-17 лет, а также 30 студентов учреждений среднего профессионального образования. В программу регионального этапа игры входят работа с беспилотными летательными аппаратами; информационная безопасность и криптография; тактическая медицина; проверка территорий на предмет наличия взрывных устройств и дальнейшая работа по их обезвреживанию; а также спортивные состязания и многое другое.

Завершится этап 14 июня. Участников ждёт военно-тактическая игра, в рамках которой отряды применят все свои навыки и знания в схватках друг с другом. В каждой возрастной группе будут определены лучшие отряды, они смогут посостязаться с представителями Северо-Западного федерального округа. Кроме того, определят и выдающихся бойцов в номинациях: лучший командир, штурмовик, медик, сапер, оператор БПЛА, политрук, военкор.

Команды-победители отправятся на окружной этап, который пройдёт в городе Великие Луки с 18 по 23 июня с полным финансированием участия.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, к организации «Зарницы 2.0» привлечены представители МЧС, УМВД, УФСИН, Северный флот, а также Центр «ВОИН» и «Юнармия». Так, сегодня сотрудники СОБР «Росомаха» Росгвардии организовали выставку специальных средств, используемых при выполнении боевых задач подразделением, а также приняли участие в судействе нескольких этапов «Зарницы».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548431/#&gid=1&pid=81

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