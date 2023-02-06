На базе гимназии №7 Мурманска состоялись молодёжные спортивные соревнования «Зимний захват»

Это традиционное мероприятие, которое проводится в городе Мурманске с 2015 года. В нём принимают участие студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Основная задача игры — защитить свой флаг от соперников и донести его до своей территории, не попадаясь игрокам другой команды. Для того, чтобы одержать победу, необходимо тщательно продумать тактику, стратегию поведения на поле и, конечно же, соблюдать все правила.

Как сообщает администрация города Мурманска, 5 февраля за победу боролись 10 команд, состоящие из 5 человек.

Победителем стали: 1 место - команда Мурманского кооперативного техникума, 2 место - команда Мурманского индустриального колледжа и 3 место - команда Мурманского технологического колледжа сервиса.

Лучшие команды были награждены кубками и дипломами, а также памятными подарками от организатора — МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24285&page=1