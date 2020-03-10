На базе информационного центра УМВД России по Мурманской области открылся Центр обслуживания граждан

В целях обеспечения доступности и качества предоставления государственных услуг на базе информационного центра УМВД России по Мурманской области в Первомайском районе города Мурманска открыт Центр обслуживания граждан. Специалисты Центра осуществляют услуги по подтверждению учетных записей пользователей в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), обеспечивают регистрацию граждан на едином портале государственных услуг, а так же, оказывают помощь при подаче заявлений на выдачу справок о наличии (отсутствии) судимости через Единый портал.

Для регистрации гражданину необходимо иметь при себе паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), а так же, мобильный телефон, для получения паролей доступа при регистрации.

Напоминаем гражданам, что справка о наличии (отсутствии) судимости может быть направлена в форме электронного документа в «Личный кабинет» гражданина, зарегистрированного на едином портале государственных услуг. При этом, электронный вариант справки подписывается электронной подписью должностного лица и в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.

Центр обслуживания ИЦ размещается по адресу: г.Мурманск, ул. Пономарева, 8. Специалисты Центра обслуживания принимают граждан в следующие часы приёма: вторник - с 14 до 17 часов; среда - с 14 до 19 часов; четверг, пятница и суббота - с 10 до 13 часов.