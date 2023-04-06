На базе Кадрового центра Североморска начал работу женский клуб

В Североморске прошла первая встреча неформального объединения, созданного на базе Кадрового центра. 14 участниц клуба обсудили, как сменить сферу деятельности, получить дополнительное образование и заняться развитием карьеры.

Многие жительницы флотской столицы в современном быстро меняющемся мире задаются вопросами смены сферы деятельности, получения дополнительного образования, развития карьеры. Именно этим темам и была посвящена первая встреча клуба, участницами которого, в основном, являются мамы, которые ещё находятся или только вышли из отпуска по уходу за ребёнком.

Председатель клуба – начальник Североморского кадрового центра Екатерина Никоренкова – рассказала североморчанкам о широком спектре возможностей, открывающихся перед ними: от помощи с выбором дела по душе и бесплатного переобучения до психологической поддержки и содействия в открытии собственного бизнеса.

Как отметила Екатерина Васильевна, девушки слушали о новых перспективах с большим интересом. В планах – приглашать на встречи ещё больше жительниц Североморска, освещая все возможности, которые дает Кадровый центр.

Следующая встреча, которая состоится 18 апреля, будет посвящена вопросам развития женского предпринимательства и организации бизнеса с нуля.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, вступить в женский клуб могут женщины из семей участников СВО, молодые мамы, начинающие специалисты и женщины с предпринимательским потенциалом. Получить подробную информацию, как стать участницей клуба, можно по телефону 8 (902) 133-53-49.

Фото: https://gov-murman.ru