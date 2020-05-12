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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.20 15:55

На базе Кольской ЦРБ с 13 мая развёртывается госпиталь, где будут проходить лечение больные с CoViD-19

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл онлайн-заседание оперативного штаба Кольского района по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня по решению правительства Мурманской области снят режим самоизоляции, кроме людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Со вторника жителям региона разрешено пребывание на улице без оформленных рабочих пропусков и пояснительных записок. По всей области введён масочный режим. Ношение маски обязательно для всех при выходе из дома. При нахождении в общественных местах, магазинах, аптеках, на улице, в транспорте и такси необходимо носить индивидуальные средства защиты. В регионе также разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Такие площадки в Кольском районе подлежат обязательной дезинфекции.

- Ограничительные меры будут сниматься поэтапно, - отметил Александр Лихолат. – Мы же в свою очередь будем продолжать организовывать профилактические мероприятия. ОМВД проводит рейды и продолжает разъяснительную работу среди населения по обязательному ношению медицинских масок. Расслабляться нельзя, ограничения по самоизоляции сняты, но угроза заражения не миновала.

Для тех, кто не успел приобрести маски, в Кольском районе организованно 12 точек по их раздаче. В ближайшие дни волонтёры районного отделения партии «Единая Россия» будут ежедневно раздавать маски в Коле, Мурмашах, Молочном, Кильдинстрое, Верхнетуломском, Туманном, Териберке, Междуречье, Пушном, Туломе и Ура-Губе. Время работы точек с 9 до 12 часов дня и с 17 до 19 часов вечера. Маски предоставляются бесплатно. Всего за первый день их раздали порядка девяти тысяч штук.

Также пока не сняты ограничения по въезду в Териберку и Ура-Губу, проезд в эти населённые пункты пока разрешён только гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства. Также допускаются сотрудники организаций, осуществляющих плановые ремонтные и аварийные работы.

По информации Кольской ЦРБ, на базе этого лечебного учреждения с 13 мая развёртывается госпиталь, где будут проходить лечение больные с CoViD-19. Сейчас продолжается установка оборудования на 75 коек. К концу мая количество мест будет увеличено до 118. Вблизи Белокаменки по поручению президента Владимира Путина МЧС в ближайшее время начнёт возводить госпиталь. Сейчас проходят обязательное обследование волонтёры Кольского района, 46 из них уже сдали анализы.

Александр Лихолат в ходе совещания дал поручение главам выяснить наличие на их территории магазинов, расположенных в жилых домах, где продают спиртные напитки в розлив. По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса реализация алкоголя на таких объектах будет разрешена только если имеется зал для обслуживания посетителей площадью от 20 кв. метров.

Как сообщила заместитель главы администрации – начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина, в детских садах Кольского района продолжают работать дежурные группы. Родителям, которые начинают работать с этой недели, нужно 12 мая взять справки с места работы о том, что они выходят на работу, обратиться на муниципальную горячую линию и уточнить, в какой детский сад можно отвести ребёнка. Нужно оставить устную заявку по телефону и со среды начать посещать дошкольные учреждения. Медицинские справки при начале посещения не нужны. Однако медицинский работник будет осматривать детей утром, измерять температуру. Если у ребёнка будут выявлены признаки простуды, его не примут в детский сад. Продолжается обязательная обработка всех помещений детских садов.

В Кольском районе работает 10 дежурных детских садов, в которых открыто 24 группы. Число детей в группах не превышает 10-12 человек. На сегодняшний день на 25 человек увеличилось число детей, посещающих детские сады в Мурмашах и на 14 – в Коле. Рассматривается вопрос об открытии дежурных групп в детских садах Кильдинстроя и Зверосовхоза.

С 12 мая 2020 года школы Мурманской области продолжают работу в дистанционном формате в соответствии с утверждёнными календарными учебными графиками. Школьники продолжают учиться до 16 мая, с 18 мая они будут заняты во внеурочной деятельности. 16 мая завершается аттестация учащихся 1-8 классов.

По информации Министерства образования, предварительная дата первого ЕГЭ – 8 июня. В Кольском районе ЕГЭ пройдёт в Кольской и Лодейненской школах при соблюдении масочного режима после обязательной дезинфекции помещений.

В нынешних непростых условиях первые субботники планируется провести не раньше конца июня, но Александр Лихолат строго спрашивает с глав поселений, достаточно ли они делают в этом направлении, и каждый держит отчёт. Из областного и районного бюджетов выделяются средства на организацию и проведение общественных работ, в основном это касается весенней уборки улиц и благоустройства поселений.

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