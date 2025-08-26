С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
На базе МАУ открыли новый учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна с модулем автономности

Это первый из объектов Берегового учебно-тренажёрного центра (БУТЦ) для подготовки арктических моряков, который создаётся в рамках кампуса мирового уровня в Мурманске.

Губернатор Андрей Чибис, который принимал участие в церемонии открытия БУТЦ, сказал: «Это самый современный и технологичный учебно-тренировочный полигон для подготовки членов экипажей морских судов. Сделано достойно, по всем действующим стандартам. Отрабатывать можно в том числе борьбу за живучесть при затоплении, борьбу с пожарами. Это первая часть комплекса, шаг к созданию кампуса мирового уровня. Далее университет приступит к реализации второй части проекта с глубоководным бассейном. Важно, что проект кампуса поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Этого комплекса не могло бы появиться и без поддержки председателя наблюдательного совета нашего вуза, первого заместителя председателя правительства Дениса Валентиновича Мантурова, за что ему отдельное спасибо. Важно, что сейчас без такой современной инфраструктуры невозможно дальнейшее морское признание: создание этого учебно-тренировочного комплекса обеспечивает дальнейшее развитие университета».

Инженерное решение комплекса содержит модуль для борьбы с пожарами и «Дымовой лабиринт», модуль для борьбы с водой и «Пенный отсек», вспомогательный модуль и модуль автономности, который обеспечивает независимость от внешних сетей университета. Общая площадь порядка 360 квадратных метров, вес конструкции – 160 тонн. Пропускная способность составляет 60 человек в сутки. Курсантов ждут максимально реалистичные тренировки: тренажёр позволит имитировать и прорабатывать различные сценарии аварийной ситуации – научиться заделывать пробоины и трещины в корпусе, повреждения оборудования, тушить пожары, выбираться из задымленных помещений и спасать коллег. При этом можно создать несколько вариантов лабиринта, настроить интенсивность дыма. Учитывается и психологическая составляющая: комплекс позволяет задавать уровни освещенности, шумовые эффекты.

«Морское образование подразумевает обязательное прохождение курсантами сертификации для выхода в море: это целый пакет допусков, документов, сертификатов. Они необходимы и в рамках учебной практики, и, тем более, для работы в экипаже судов. Поэтому очень важно, что признанная морская образовательная организация теперь имеет в наличии такую современнейшую инфраструктуру, аналогов которой нет. Это позволяет нам максимально приблизить ребят к реальным условиям и быть спокойными за то, что они справятся с любой нештатной ситуацией, возникшей в море, смогут собраться и выполнить задачу. Кроме того, мы сможем сотрудничать и с другими компаниями, организовывать подтверждение квалификации действующими моряками. Тренироваться здесь смогут и сотрудники МЧС, и пожарные – мы понимаем, что эти службы также могут быть задействованы в случае аварийных ситуаций на судах», – отметила и.о. ректора МАУ Мария Князева.

Как отметила Мария Князева, к концу лета 2026 года будет введена вторая часть БУТЦ: здание с глубоководным бассейном, где будет происходить отработка навыков поведения и спасения на воде. По проекту размеры бассейна составят 25х17,5 метра, переменная глубина – до 4 метров.

«Комплекс будет оснащён самыми современными тренажёрами, к примеру, для эвакуации вертолёта с погружением в воду и переворачиванием, из которого команде нужно выбраться за конкретное время. Оба объекта мы ориентируем и под условия работы экипажей судов в акватории Северного морского пути: то есть, температуру воды можно сделать приближенной к реальности, будут установлены генераторы волны до 1,5 метра, ветра до 10 м/с, дождя до 20 мм в час, разные уровни освещенности. Также установим уникальный тренажёр высадки на льдину, спроектированный нами совместно с подрядчиком, компанией ООО «ИРИДА», аналогов которого пока нет», – рассказала и.о. ректора.

Создание кампуса осуществляется по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«По плану срок ввода кампуса – 2030 год. На прошлой неделе на рабочей встрече с министром образования и науки России Валерием Николаевичем Фальковым мы детально и чётко выверили параметры, после обсуждений с ключевыми экспертами в этой сфере. Чтобы все было разумно, красиво, технологично, под нужное количество людей. Из многих конфигураций сделан выбор. Итоговые параметры, в том числе по срокам начала реализации стройки, были зафиксированы. Со следующего года открывается федеральное финансирование для начала дальнейшей работы: это проектная документация, и с 2027 года – стройка. В конце текущего года приступим к подготовке площадки и сносу зданий, которые уже не эксплуатируются. Кроме того, идёт работа по разработке архитектурно-градостроительной концепции. Точно могу сказать, что ряд зданий будет капитально реновирован, в их числе главный действующий корпус. Также дополнительные деньги выделят на ремонт средней мореходки», – отметил в завершение губернатор Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552350/#&gid=1&pid=3

