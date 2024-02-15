На базе молодёжного пространства «СОПКИ 21А» прошло обсуждение плана развития туризма в городе Мурманске

План разработан комитетом по туризму Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска. Все мероприятия и инструменты в плане сгруппированы в 5 блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов «51 событие».

В очной сессии приняли участие студенты Мурманского арктического университета, Мурманского технологического колледжа сервиса, активисты «Объединения молодёжных центров», а также учащиеся школ.

После презентации состоялось обсуждение, где участники высказали своё мнение о представленном плане, озвучили свои предложения и идеи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26719&page=1