На базе Мурманского арктического университета и областного клинического многопрофильного центра организуют первый День юного специалиста

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, для учеников медицинского класса общеобразовательной школы №276 города Гаджиево организуют первый День юного специалиста. Мероприятие состоится на базе Медико-биологического института МАУ и Мурманского областного клинического многопрофильного центра в ближайшее время.

В рамках запланированного события для будущих медиков организуют встречи, экскурсии, презентации, лекции, мастер-классы с участием профессиональных врачей, студентов и преподавателей медфака.

Такой шаг стал возможен благодаря сотрудничеству Мурманского арктического университета и школы в ЗАТО Александровск. План совместной работы обсудили и.о. ректора МАУ Ирина Шадрина, директор Медико-биологического института МАУ Людмила Мишанина, директор школы Ирина Козинец, классный руководитель профильного класса Юлия Нерчук и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Глава регионального парламента выступил одним из инициаторов создания медицинского класса в Гаджиево.

«В школе моего избирательного округа открылся медицинский класс. Для организации предпрофильной подготовки проведена большая подготовительная работа. В первую очередь, заключён договор о сотрудничестве с МАУ. Для ребят это очень важно. Ведь они замотивированы на углубленное изучение спецпредметов и овладение самой важной профессией на земле. Многие из них задумываются о целевом обучении, чтобы потом вернуться в регион и работать в ЗАТО», – отметил Сергей Дубовой.

Кроме профориентационного события в планах университета и школы – организация предметной олимпиады и обмен дистанционными курсами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в июне в Мурманском арктическом университете состоялось торжественное открытие новых учебных пространств медицинского факультета. При поддержке правительства Мурманской области для подготовки будущих врачей были созданы кабинеты анатомии, гистологии, отработки хирургических навыков, навыков акушерской помощи в родах, сердечно-легочной реанимации, лаборатории биохимии, ПЦР, микробиологии, стерилизационная и современный компьютерный класс. На текущий момент в университете проводится обучение студентов по специальности «Лечебное дело» с получением по завершении цикла образовательной программы через 6 лет диплома «Врач общей практики» государственного образца для медицинских вузов РФ.

Фото: https://gov-murman.ru