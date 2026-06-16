На базе Мурманского арктического университета планируется создать учебный центр морской медицины

Соответствующее соглашение подписано между университетом и Научно-исследовательским институтом промышленной и морской медицины ФМБА России на Международном военно-морском салоне.

Как отмечает vk.com/murman_sever, этот центр позволит отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

- Подписание соглашения - ещё один важный шаг в реализации решений морской коллегии под председательством помощника Президента России Николая Патрушева, в рамках которой губернатор Андрей Чибис предложил создать в Мурманске первый в России центр подготовки арктических медиков, – сказала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Правительство региона объединяет возможности ведущего профильного научного института ФМБА России и МАУ для разработки новых образовательных программ, проведения прикладных исследований, внедрения современных медицинских технологий и подготовки специалистов для Северного морского пути и работы в Арктике.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328310%2Fb469c3e5b532c79c34