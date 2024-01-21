На базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки начались познавательные лекции для будущих родителей

С января по апрель в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманске будет проходить цикл лекций в рамках «Школы беременных». Лекции посвящены таким важным темам как: правильное питание для будущей мамы, необходимая физическая активность в период беременности, подготовка к поступлению в родильный дом, грудное вскармливание и многое другое. Первая встреча была посвящена здоровью будущих мам, беременных и молодых родителей.

Следующая лекция состоится 23 января в 17.00, на которой специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики расскажет о том, как питание мамы может сказаться на развитии ребёнка.

Как сообщает vk.com/murmanculture, для тех, у кого нет возможности посетить мероприятие, будет доступна трансляция.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271497%2Fwall-139605315_25503