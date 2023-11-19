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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 14:00

На базе Мурманской областной научной библиотеки прошёл региональный этап первого международного поэтического конкурса «Живая классика»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская область вошла в число 15 флагманских регионов, в которых одновременно прошли дни открытых дверей фонда «Живая классика» и офлайн-прослушивания в полуфинал первого международного поэтического конкурса «Живая классика». Дни открытых дверей «Живой классики» проводятся на этой неделе по всей стране, в Мурманске акция собрала 40 участников со всей области.

Перед гостями выступила представитель фонда «Живая классика» Ксения Бортникова. Она рассказала о конкурсе юных чтецов прозы и представила новый проект – международный поэтический конкурс, который проводится впервые. За звание лучшего чтеца поэзии Золотого и Серебряного веков русской литературы в Мурманской области боролись 9 участников из Мурмашей, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Никеля, уже признанных лучшими по результатам дистанционного отборочного этапа конкурса. Победителем стал Вячеслав Переславцев из посёлка Мурмаши. Жюри по достоинству оценило его яркое, артистичное прочтение стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Вячеслав продолжит свой путь к победе в полуфинале конкурса вместе с участниками из других регионов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в рамках программы дня открытых дверей перед гостями акции выступили учитель русского языка и литературы мурманского лицея №2 Юлия Смирнова и один из самых ярких участников конкурса чтецов «Живая классика» в Мурманской области Даниил Блюдёнов. Они рассказали о своём опыте подготовки и участия в международном конкурсе юных чтецов прозы. В завершение насыщенной программы гости приняли участие в мастер-классе по сценической речи от педагогов Детской театральной школы и получили памятные подарки от фонда «Живая классика».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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