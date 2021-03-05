На базе перинатального центра открылся специализированный дневной стационар для лечения патологий

С 1 марта в гинекологическом отделении перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра начал функционировать специализированный дневной стационар, в условиях которого проводится лечение патологии шейки матки современными электрохирургическими методами на новом оборудовании.

Пациентка после первичного обращения в женскую консультацию направляется на специализированный прием в гинекологическое отделение перинатального центра, где сразу в течение 2-3 часов выполняются дополнительные методы обследования и лечение. Сроки лечения в условиях дневного стационара составляют не более 1-2 дней.

Новый подход к организации лечения данной патологии позволяет сократить сроки ожидания специализированной медицинской помощи до 14 дней и увеличить количество пролеченных пациенток.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, сегодня в перинатальном центре Мурманского областного клинического многопрофильного центра состоялась научно-практическая конференция для врачей акушеров-гинекологов, где были рассмотрены современные методы диагностики и лечения заболеваний шейки матки, а также вопросы маршрутизации пациенток.