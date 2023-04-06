На базе предприятия «Атомфлот» началось межведомственное учение «Безопасная Арктика – 2023»

«Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы, которые могут возникнуть в этом регионе. В ходе учения на территории 9 субъектов силы различных министерств, ведомств, государственных корпораций и организаций, входящих в систему РСЧС, отработают 16 вводных, в основу которых положены наиболее характерные риски для Арктического региона России», - сказал глава спасательного ведомства.

Сегодня глава МЧС РФ Александр Куренков открыл межведомственное опытно-исследовательское учение «Безопасная Арктика-2023».

За два дня более 3,5 тысячи специалистов от РСЧС и 650 едениц техники на практике решат 110 опытно-исследовательских задач. Результаты учения будут учтены при планировании дальнейшей работы по повышению безопасности Арктической зоны.

Как пишет vk.com/mchs, открытие состоялось на территории ФГУП «Атомфлот» при участии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и исполняющего обязанности генерального директора предприятия Леонида Ирлица.

«Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы, которые могут возникнуть в этом регионе. В ходе учения на территории 9 субъектов силы различных министерств, ведомств, государственных корпораций и организаций, входящих в систему РСЧС, отработают 16 вводных, в основу которых положены наиболее характерные риски для Арктического региона России», - сказал глава спасательного ведомства.

Александр Куренков совместно с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом ознакомились с техникой, которая стоит на вооружении спасателей и пожарных в Арктике. Данные машины будут также задействованы в арктическом учении МЧС.

В Мурманской области перед спасателями стоят задачи ликвидировать аварию на атомном ледоколе, осуществить управление силами и средствами при ликвидации аварии на электросетях, спасти рабочих из условно затопленных горных выработок.

Под контролем министра прошла ликвидация условного пожара на вертолетной площадке атомного ледокола, ставшего причиной условной радиационной аварии.

Крупное межведомственное учение «Безопасная Арктика – 2023» проходит в Арктике с 6 по 7 апреля по инициативе главы МЧС и по поручению Президента РФ Владимира Путина. В нём принимают участие 21 федеральный орган исполнительной власти, 2 госкорпорации и 11 организаций, а также более 40 представителей из девяти стран.

Фото и видео: https://vk.com/mchs__russia