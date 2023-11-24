На базе регионального центра психологической работы Северного флота прошёл учебно-методический сбор специалистов психологической службы Северного флота

Военные психологи воинских частей и соединений Северного флота приняли участие в сборе, в ходе которого представителями регионального центра были освещены наиболее актуальные вопросы и задачи, стоящие перед психологической службой сегодня, основные результаты, достигнутые практически за год работы, обозначены дальнейшие векторы развития. Отдельное внимание уделили новым методам и технологиям психологической работы с военнослужащими в направлениях психологической подготовки и сопровождения личного состава, а также членов семей военнослужащих. У специалистов также была возможность поделиться своим опытом и получить алгоритмы решения проблемных задач.

По окончании встречи начальник регионального центра психологической работы Северного флота наградил отличившихся специалистов-психологов грамотами и поздравил всех присутствующих с Днем психолога, пожелав профессиональных успехов и достижений, совершенствования себя в профессии.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, День психолога – профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Именно 22 ноября 1994 года в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического сообщества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране, а с 22 ноября 2000 года неформально отмечается День психолога. постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2023 года №2 1666 официально установлена дата празднования Дня психолога – 22 ноября.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12487515@egNews