На базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота прошли мероприятия, посвящённые Дню призывника

В Мурманске на территории ремонтно-восстановительного батальона Северного флота состоялся традиционный городской праздник День призывника.

Участие в мероприятии приняли свыше 500 старшеклассников. Военнослужащие Северного флота совместно с представителями администрации города Мурманска, военного комиссариата, центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Мурманской области, а также педагогами, представителями Росгвардии организовали будущим защитникам Отечества интересную и познавательную программу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ребята узнали о службе в Вооружённых Силах России, познакомились с армейским бытом и пообщались с военнослужащими. Также им провели экскурсию по воинской части, показали военную технику, современное вооружение, специальные средства и снаряжение.

Старшеклассников накормили сытным обедом из полевой кухни.

Для гостей была подготовлена интересная концертная программа.

День призывника для мурманских старшеклассников традиционно проходит на базе воинских частей Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/b2fee48b-9e74-49cf-a335-9b01a8d34b6e