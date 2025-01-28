На базе спортивной школы №1 состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике

В соревнованиях принимали участие более 50 спортсменов, которые с 24 по 26 января состязались в отдельных дисциплинах и многоборье.

Чемпионом Мурманской области по спортивной гимнастике стал мастер спорта Павел Кочетыгов, который показал лучшие результаты по итогам программы, состоявшей из выступлений в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине. В областном первенстве по результатам многоборья первое место заняли Михаил Кочетыгов, Александр Клобуков, Кирилл Саенко, Андрей Чумак, Илья Демидов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в первенстве Мурманской области среди юниорок и девушек по результатам выступлений в отдельных видах и многоборье победителями стали Анна Курямбина, София Плацента, Руфана Агаева, Майя Мастинина, Александра Дружкина, Дарья Киселева, Маргарита Усманова, Алиса Яновер, Милана Логинова, Анастасия Расколенко, Надежда Зыкова и Диана Рассказова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/