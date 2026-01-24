На базе учреждений образования и культуры Североморска развернуты пункты временного размещения для горожан, переживающих отключение теплоснабжения и электроэнергии

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, здесь можно подзарядить телефоны и поесть. В четырех школах и двух детских садах организовано бесплатное горячее питание. По всем адресам можно воспользоваться микроволновой печью, чайником, кулером.

Горячее питание + подзарядка:

школа №1 (ул. Кирова, 19); школа №10 (ул. Душенова, 13а); школа №5 (ул. Панина, 11); школа №7 (ул. Саши Ковалева, 7); дошкольное структурное подразделение школы №11 — детский сад «Кораблик» (ул. Флотских Строителей, 7а); дошкольное структурное подразделение школы №11 — детский сад «Морошка» (ул. Флотских Строителей, 11).

Подогрев пищи + подзарядка:

ДК «Строитель» (ул. Вице-адмирала Падорина, 9); Центр досуга молодёжи (ул. Душенова, 10а).

Кроме того, зарядить мобильные устройства можно в холле администрации муниципалитета на ул. Ломоносова, 4 на первом этаже.

Администрация сообщает, что маломобильным жителям флотской столицы, мамочкам с маленькими детьми, которые не имеют возможности выйти из дома за продуктами, а это им необходимо, то можно позвонить по номеру телефона +7-952-298-20-68 (Олеся Николаевна). Волонтёры откликнутся и помогут.

