На базе УФНС России по Мурманской области организован ситуационный центр для мониторинга экономической ситуации в регионе

В Управлении Федеральной налоговой службы по Мурманской области создан ситуационный центр для оперативного мониторинга экономической и социальной ситуации в регионе, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Участниками ситуационного центра осуществляется оперативный сбор и мониторинг информации, в том числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем. Кроме этого, организован взаимный обмен актуальной информацией с иными региональными органами власти, муниципальными образованиями, бизнес-сообществом края, в том числе по вопросам поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации.

В состав ситуационного центра вошли заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области - министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Елена Тихонова, специалисты министерств Мурманской области и УФНС России по Мурманской области. Руководителем регионального ситуационного центра назначен заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Михаил Быстров.

Адрес электронной почты для взаимодействия с региональным ситуационным центром: SC.R5100@nalog.ru.

При этом в обычном режиме функционируют все способы обращения в налоговые органы Мурманской области, в том числе с помощью линейки сервисов «Личный кабинет налогоплательщика», через телекоммуникационные каналы связи, по телефонам горячих линий, а также через Интернет-сервисы ведомства.