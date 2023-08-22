На базе яхт-клуба АО «ММТП» продолжаются занятия по парусному спорту для детей, занимающихся в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва

Сезон яхтинга закончится к концу сентября. А это значит, что впереди у юных яхтсменов еще целый месяц!

Как рассказал председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов, ребята занимались всё лето, не пропуская ни одних выходных.

Напомним, по две яхты классов «Оптимист» и «Луч», а также катер «Риб-380» приобретены Федерацией парусного спорта Мурманской области, благодаря поддержке со стороны АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Национальная транспортная компания».

Занятия по парусному спорту бесплатные и проходят по субботам и воскресеньям на базе яхт-клуба АО «ММТП».

Сезон яхтинга закончится к концу сентября. А это значит, что впереди у юных яхтсменов еще целый месяц!

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239269