Мурманская область. Арктика (16+)22.08.23 13:00
На базе яхт-клуба АО «ММТП» продолжаются занятия по парусному спорту для детей, занимающихся в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва
Сезон яхтинга закончится к концу сентября. А это значит, что впереди у юных яхтсменов еще целый месяц!
Как рассказал председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов, ребята занимались всё лето, не пропуская ни одних выходных.
Напомним, по две яхты классов «Оптимист» и «Луч», а также катер «Риб-380» приобретены Федерацией парусного спорта Мурманской области, благодаря поддержке со стороны АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Национальная транспортная компания».
Занятия по парусному спорту бесплатные и проходят по субботам и воскресеньям на базе яхт-клуба АО «ММТП».
Сезон яхтинга закончится к концу сентября. А это значит, что впереди у юных яхтсменов еще целый месяц!
Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239269
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