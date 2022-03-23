На базе яхт-клуба АО «ММТП» проходит Чемпионат и Первенство России по парусному спорту

Губернатор Андрей Чибис дал старт Чемпионату России по парусному спорту в рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера и Первенству России в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. Соревнования проходят на Верхнетуломском водохранилище на базе яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт».

«Для нас всегда большая честь принимать спортсменов со всех регионов нашей страны. Очень радостно видеть ваши горящие глаза. Парусный спорт по-настоящему заражает энергией и притягивает молодёжь. Желаю всем драйва, ярких эмоций и побед!», - обратился к спортсменам глава региона.

В соревнованиях по сноукайтингу принимает участие около 150 спортсменов из Мурманской, Ленинградской и Московской областей, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельска и Новосибирска. Среди них - чемпион России и мира по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и кайтинг Андрей Харьговский и Никита Коданёв, чемпион мира по сноукайтингу.

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов поблагодарил Федерацию парусного спорта России и Правительство Мурманской области за то, что площадкой для проведения столь значимых соревнований выбрана инфраструктура АО «ММТП», а также за поддержку и пропаганду здорового образа жизни в регионе.

«В ММТП уже не одно десятилетие функционирует яхт-клуб, на базе которого работники предприятия и наши гости имеют возможность активно проводить время и заниматься спортом. Эти и подобные социальные программы мы будем поддерживать и развивать. Желаю участникам соревнований правильного ветра, качественного снега, положительных эмоций и безопасных соревнований!», - сказал Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248195%2Fwall-149919532_2446