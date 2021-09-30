На базе яхт-клуба АО «ММТП» прошла парусная регата

На базе яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт» на Нижнетуломском водохранилище состоялись ежегодные парусные гонки «Кубок Туломы-2021». Как рассказал руководитель яхт-клуба АО «ММТП», председателем федерации парусного спорта Мурманска Вячеслав Мальцев, это старейшие подобные соревнования, которые проводятся с 1986 года. Причем если в первых стартах участвовало 4 яхты, то в этом году – 17.

«Соревнования очень интересные, и, можно сказать, душевные. Ведь это не только гонка яхт, но и поход, и отдых на природе. Сюда приезжают не только большинство яхтсменов из Мурманской области, но и ребята из других регионов - Санкт-Петербурга, Карелии, Архангельска. У нас есть место как для «заряженных» гонщиков, так и для туристов с небольшим парусным стажем», - рассказал Вячеслав Мальцев.

Как пояснили организаторы, соревнования ориентированы, прежде всего, на участников - они должны получать удовольствие от регаты, а для ее успеха важны не только спортивные результаты. Хотя при этом, как уточнил Вячеслав Мальцев, спортивная составляющая не страдает. Принятая на регате система поправочных коэффициентов – гандикапов - позволяет уравнять шансы разных по ходовым качествам яхт и сохранить возможность для каждого экипажа претендовать на высокие результаты.

«В свое время мы были пионерами ее внедрения в стране, потому что до этого обычно в таких соревнованиях применялась сложная система подсчетов, а яхты должны были тратить значительные средства, чтобы получить сертификат с поправочным коэффициентом. Но мы ушли от этого и придумали свою систему – более простую и понятную. Она показала свою эффективность», - сказал В. Мальцев.

Главный показатель гонки – массовость участия спортсменов из разных регионов. Многие яхтсмены специально заказывают дорогостоящие паруса только для участия в этой регате, что говорит о ее авторитете и желании яхтсменов выглядеть на ней достойно.

«Большое значение имеет фактор базы, на которой провидятся старты. По отзывам всех участников, яхт-клуб АО «ММТП» оставляет очень позитивные воспоминания об удобстве, приветливости и гостеприимстве. Те усилия, которые предпринимаются для развития инфраструктуры, очень хорошо работают», - подчеркнул В. Мальцев.

Абсолютным чемпионом регаты этого года стала яхта «Ester» из Заполярного. Второе место в абсолютном зачете - у мончегорской «Радуги», на третьем – «Ветерок» из Заполярного. В классе «микро» победила яхта «Ester», второй была яхта «Стриж», замкнул тройку призеров «Ветерок». В классе «четвертьтонник» первенствовала «Радуга». В призерах - две мурманские яхты «Имандра» и «Санта Мария».