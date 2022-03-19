На базе яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт» для работников предприятия организованы бесплатные занятия по парусному спорту

Занятия по зимнему виндсерфингу проходят под руководством руководителя яхт-клуба АО «ММТП» многолетнего лидера российского зимнего виндсерфинга, чемпиона мира, СССР и России по этому виду спорта Вячеслава Олеговича Мальцева.

Как поясняет Вячеслав Олегович, для успеха в занятиях виндсерфингом достаточно иметь желание и более-менее нормальный вестибулярный аппарат. Он говорит, что надо просто почувствовать, «что у каждого геометрического тела при обтекании ветром возникает центр приложения силы, такой же центр сопротивления есть у лыжи». Задача человека – управлять ими!

«Конечно, сначала логика поведения паруса не очень понятна, потому что наше тело к таким экспериментам, как правило, не привыкло. И, встав под знамена зимнего виндсерфинга, ты в первые минуты думаешь лишь о том, как поставить ногу или повернуть руку. Но после того, как немного привыкаешь, ты уже перестаешь думать о прозе и технике парусной жизни. По большому счету, уже через пять минут после знакомства с ситуацией парус, стоящий на лыже, позволяет начать движение», - говорит Вячеслав Мальцев.

С этим трудно не согласиться. Как показала практика, после получаса выяснений отношений с парусом многое встало на свои места. Появилось доверие к ситуации, пришло чувство верных движения, и появляется возможность смотреть не только под ноги, но и куда-то вперед – в снежно-солнечную в даль.

Как рассказали участники тренировочных занятий, впервые вставшие под парус, они произвели самое позитивное впечатление. Особенно радовались происходящему дети, которые быстрее всех научились справляться с новой для себя техникой и после первого часа занятий преодолели первые метры под парусом.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3943