На базе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления

В работе комитета приняли участие парламентарии из девяти регионов. Мурманскую область в составе комитета представил первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Парламентарии обменялись мнением и решили поддержать концепцию проекта федерального закона, который вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и ужесточает ответственность за умышленное повреждение чужого имущества путём нанесения надписей или изображений на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства.

Тема, по мнению депутатов, актуальна для многих городов и посёлков. Особую опасность представляют надписи, содержащие скрытую рекламу наркотических средств с указанием интернет-сайтов.

Законодатели Вологодской области предложили установить административный штраф за несанкционированные надписи и рисунки на зданиях и сооружениях для граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Также Владимир Мищенко выступил с инициативой разработать проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (в части установления обязанности органов местного самоуправления разрабатывать программы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних). Он обратил внимание, что существует острая необходимость совершенствования действующей системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе систематизация нормативно-правового обеспечения данной деятельности, особенно на необходимость правового обеспечения профилактической деятельности на уровне муниципалитетов.

– Для того, чтобы деятельность по профилактике на всех уровнях носила комплексный характер, изначально необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулирования данной деятельности, – отметил Владимир Мищенко. – Не вызывает сомнений, что конкретные причины большей части преступлений следует искать на местном уровне. В настоящее время профилактика правонарушений на уровне муниципалитета определена в качестве «второстепенного» направления и реализация целиком и полностью зависит от желания или нежелания органа местного самоуправления. Сложившаяся ситуация приводит или потенциально может приводить к недооценке роли профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних на местном уровне.

Комитет поддержал концепцию законопроекта и поручил разработать законодательную инициативу.

Фото (сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30822/