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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.20 17:50

На Белом море стартовала совместная экспедиция Северного флота и РГО

Сегодня в Архангельске стартовала совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО). На двух судах района гидрографической службы Беломорской военно-морской базы Северного флота экспедиционный отряд в составе 9 человек вышел из порта Архангельск и взял курс в горло Белого моря.

На большом гидрографическом катере «Всеволод Воробьёв» вышла научная группа экспедиции, а группа исследователей-водолазов разместилась на спасательном буксире СБ-9.

В горле Белого моря экспедиционный отряд продолжит исследования, к которым ЦПИ РГО при поддержке Северного флота приступил в 2017 году. За две предыдущие совместные экспедиции Северного флота и ЦПИ РГО с помощью многолучевого эхолота, которым оснащён большой гидрографический катер «Всеволод Воробьёв», было обследовано более 400 квадратных километров горла Белого моря и удалось обнаружить 11 объектов, 6 из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны.

Специалисты ЦПИ РГО идентифицировали подводные находки, как 98-метровый американский грузовой пароход «Каролина», построенный в 1896 году, российско-финляндский пароход «Урания», шедший с грузом военного снаряжения из Англии в Россию, английские угольщики «Кап Антиб» и «Африкан Монарх» и норвежский пароход «Лисакер», погибшие на минном заграждении в 1915 году, английский пароход «Друмлойст» с грузом леса, подорвавшийся сразу на двух минах во время войны.

Кроме того, были найдены английский лесовоз, погибший ещё в 1911 году, до войны, и пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя.

В ходе данной экспедиции планируется продолжить исследования в месте, где затонул пароход «Урания».  Ожидается, что экспедиция продлится до второй половины июля.

Как сообщает пресс-служба СФ, Северный флот активно сотрудничает с Русским географическим обществом начиная с 2017 года. В числе совместных проектов - комплексные экспедиции на арктические архипелаги, поисковые экспедиции на Кольском побережье, подводно-технические работы на ряде затонувших объектов, а также исследования в Карском и на Белом морях.

 

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