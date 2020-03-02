На Беломорской военно-морской базе отметили 20-летие соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Северного флота

Командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов поздравил командование и личный состав бригады строящихся и ремонтирующихся надводных кораблей Северного флота с 20-летием со дня образования.

Торжественное построение с выносом знамени войсковой части состоялось на плацу соединения. Контр-адмирал Константин Кабанцов принял доклад командира бригады и вручил награды и грамоты отличившимся военнослужащим.

Соединение строящихся и ремонтирующихся надводных кораблей было сформировано в феврале 2000 года для решения задач по ремонту и модернизации крупных надводных кораблей Северного флота. Первым его командиром был назначен капитан 1 ранга Леонид Суханов.

Флаг командира соединения был поднят на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Кроме этого корабля в состав соединения были приняты два тяжёлых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Нахимов».

Как сообщает пресс-служба СФ, личный состав соединения обеспечил проведение ремонта, модернизации и заводских ходовых испытаний эскадренного миноносца «Бесстрашный» позднее переименованного в «Адмирал Ушаков», ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», переделанного в «Vikramaditya», ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», а также принял участие в заводских и государственных ходовых испытаниях океанографического исследовательского судна «Академик Александров» и малого ракетного корабля «Мытищи».

В настоящее время личный состав соединения продолжает выполнять задачи по обеспечению ремонта и модернизации ТАРКР «Адмирал Нахимов» и проведению испытаний новых боевых кораблей в Белом море.