На Беломорской военно-морской базе проходят плановые учебные сборы с резервистами

На базе соединений и воинских частей Беломорской военно-морской базы Северного флота проходят плановые учебные сборы с военнослужащими, пребывающими в запасе. Мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом подготовки и включают как ежемесячные отдельные занятия, так и полевые выходы.

В ходе сборов резервисты совершенствуют военно-прикладные навыки, исполняют должностные обязанности с применением штатного вооружения и техники. Программа занятий максимально адаптирована к современным требованиям ведения боевых действий и другим задачам, решаемым Вооружёнными силами Российской Федерации.

На практических занятиях резервисты проходят огневую подготовку, изучают организацию охраны и обороны критически важных объектов, противодействие современным террористическим угрозам. Особое внимание уделяется работе с современными средствами разведки, противодействию беспилотным летательным аппаратам и слаженности действий в составе подразделений.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, практические занятия позволяют не только восстановить, но и углубить навыки, полученные ранее во время службы в Вооружённых силах Российской Федерации.

