На Беломорской военно-морской базе Северного флота прошла тренировка отряда ПДСС по противодействию БЭК и БПЛА

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Беломорской военно-морской базы Северного флота провёл тренировку по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Личный состав отряда выполнял задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению условных целей с использованием штатных средств поражения и радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделялось действиям в условиях ограниченной видимости.

Ранее военнослужащие изучили теоретическую базу: тактико-технические характеристики, техническое устройство, особенности эксплуатации безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, тренировка была направлена на отработку взаимодействия подразделений при противодействии современным угрозам с учетом особенностей опыта специальной военной операции.

Фото: https://mil.ru/news/870538ab-4222-4895-9be0-6454b168e289