На Беломорской военно-морской базе СФ прошли соревнования по перетягиванию каната

На Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялись соревнования по военно-прикладному виду спорта – перетягиванию каната. В состязаниях приняли участие команды воинских частей Северодвинского гарнизона.

Всего в турнире принимали участие 8 команд. Соревнования прошли в напряженном и динамичном режиме, позволив выявить сильнейших по итогам отборочных поединков и полуфиналов.

Финальная встреча состоялась между командой тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и командой плавучей технической базы. Обе команды продемонстрировали высокую физическую подготовку, слаженность и волю к победе. Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам противостояния победу со счётом 2:1 одержали спортсмены плавучей технической базы.

