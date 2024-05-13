На берегу Кольского залива в Мурманске по концессионному соглашению планируют построить акватермальный комплекс

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 8 мая в правительстве Мурманской области подписано концессионное соглашение о создании арктического акватермального физкультурно-оздоровительного комплекса, который построят в районе улицы Подгорной в Мурманске.

Инвестиционный проект по созданию регионального центра здоровья и отдыха «Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс» будет реализован на принципах государственно-частного партнёрства, часть средств на строительство комплекса будет направлена правительством за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Общий объем инвестиций в проект составит порядка трёх миллиардов рублей.

Концессионное соглашение о строительстве арктического акватермального физкультурно-оздоровительного комплекса в Мурманске подписали председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков и министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев — со стороны регионального правительства, и генеральный директор ООО «Городской курорт Мурманск» Сергей Гунба – со стороны Группы компаний «Основа», выступающей инвестором данного проекта.

Многофункциональный комплекс под управлением федеральной сети «Термолэнд» будет представлять собой круглогодичный курорт для отдыха и оздоровления северян, а также гостей Заполярья. Планируется, что одновременно в комплексе смогут находиться 1700 человек.

«Проект предполагает создание под одной крышей городского курорта и физкультурно-оздоровительного центра общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров с аквапарком, термами, бассейном, фитнес-залом, спа, кафе и ресторанами. Особенностью данного комплекса будет наличие круглогодичной уличной акватермальной зоны с подогреваемыми бассейнами, летним кафе и площадкой для проведения мероприятий», — рассказал генеральный директор ООО «Городской курорт Мурманск» Сергей Гунба.

Проект авкатермального комплекса разрабатывался специалистами Корпорации развития Мурманской области и был представлен потенциальным инвесторам на Российской неделе ГЧП-2022 в Москве в сентябре 2022 года. Результатом стало привлечение в регион ГК «Основа», которая развивает сеть городских курортов «Термолэнд» по всей стране. Мурманский комплекс станет первым аквапарком, построенным компанией за полярным кругом. По условиям соглашения для реализации проекта на территории Мурманской области создана специальная проектная компания «Городской курорт Мурманск». Строительство объекта начнётся после разработки проектно-сметной документации и прохождения госэкспертизы.

«Проект акватермального комплекса разрабатывался по поручению главы региона Андрея Владимировича Чибиса в рамках плана «На Севере – жить» и получил всю необходимую поддержку команды правительства. В дальнейшем инвестор сможет стать резидентом Арктической зоны, и получить доступные преференции. Кроме того, правительство предоставляет дополнительную поддержку, в том числе прямое финансирование. Так, благодаря хорошей экономике проекта нам удалось привлечь федеральный инфраструктурный бюджетный кредит на строительство и технологическое присоединение к инженерным сетям. Сумма поддержки составляет 570 млн рублей», – сообщила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Планируется, что арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс станет первым инфраструктурным объектом в рамках комплексного развития территории на улице Подгорной в Мурманске. На следующий этапах планируется возвести новые объекты для комфортного времяпровождения северян и гостей города.

Фото: https://gov-murman.ru