7 июля на берегу озера Питьевое высадился экологический десант. Сотрудники и волонтёры Центра развития волонтёрского движения в рамках интенсива «Эко-Мурманск» провели уборку территории.

Как сообщает администрация города Мурманска, экологический интенсив проходит в Мурманске с 1 по 16 июля. Волонтёры уже провели несколько полезных мероприятий. Так, вчера в Центре состоялся мастер-класс по изготовлению объёмных картин используя коробки из-под яиц.

Набор на участие в мероприятиях проекта продолжается. Присоединиться к «Эко-Мурманску» можно до 14 июля. Регистрация участников по ссылке: https://dobro.ru/event/10429613

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25305&page=1