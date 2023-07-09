Мурманская область. Арктика (16+)09.07.23 14:00
На берегу озера Питьевое высадился экологический десант
7 июля на берегу озера Питьевое высадился экологический десант. Сотрудники и волонтёры Центра развития волонтёрского движения в рамках интенсива «Эко-Мурманск» провели уборку территории.
Как сообщает администрация города Мурманска, экологический интенсив проходит в Мурманске с 1 по 16 июля. Волонтёры уже провели несколько полезных мероприятий. Так, вчера в Центре состоялся мастер-класс по изготовлению объёмных картин используя коробки из-под яиц.
Набор на участие в мероприятиях проекта продолжается. Присоединиться к «Эко-Мурманску» можно до 14 июля. Регистрация участников по ссылке: https://dobro.ru/event/10429613
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25305&page=1
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