На безопасность и обеспечение общественного правопорядка из резервного фонда региона в 2026 году будет направлено около 170 млн рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера во время оперативного совещания, было озвучено, что на безопасность и обеспечение общественного правопорядка из резервного фонда региона в 2026 году будет выделено порядка 170 миллионов рублей.

Средства направят на подключение к контуру системы новых камер видеонаблюдения, а также они пойдут на содержание необходимых каналов связи и обеспечение корректной работы всей системы. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Доступ к системе есть у представителей правоохранительных органов, а также у некоторых профильных ведомств, которые, например, ведут строительные работы на объектах региона, чтобы контролировать ход мероприятий в режиме реального времени. С помощью видеонаблюдения в регионе уже раскрыто 513 преступлений», – сообщил Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, система общественного видеонаблюдения и аналитики создана в регионе в 2022 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Она включает в себя камеры и интеллектуальную платформу, сейчас в нее интегрировано более 8 тысяч камер.