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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.23 16:45

На «Безопасной Арктике – 2023» рассказали о ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в Мурманской области

В рамках деловой программы учения «Безопасная Арктика – 2023» в Салехарде состоялось пленарное заседание на тему «Основные вызовы и новые угрозы безопасности в Арктической зоне Российской Федерации» под руководством министра МЧС России Александра Куренкова. В обсуждении участвовали представители Минприроды России, МИД России, ФМБА России, Минвостокразвития, Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, Российской академии наук, ГК «Росатом». В формате телемоста на заседании выступила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

В своём докладе глава регионального Минприроды осветила тему ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в Арктической зоне, рассказала о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, наиболее опасных объектах накопленного экологического вреда окружающей среде, развивающемся в Мурманской области экологическом волонтерстве, в том числе очищении Кольского залива от затонувших объектов.

«Арктика богата не только природой, но и людьми. Наша природа очень зависима от действий человека, поэтому с каждым годом мы с радостью отмечаем, что у нас увеличивается количество людей, которые вовлечены в экологическое волонтёрство», – подытожила Зинаида Середа.

Напомним, в Мурманской области и ещё 8 субъектах Российской Федерации проходит межведомственное опытно-исследовательское учение по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону России, от чрезвычайных ситуаций «Безопасная Арктика – 2023». В рамках мероприятий состоялась практическая отработка действий по условным вводным учения, ряд образовательных мероприятий, круглых столов и семинаров, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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