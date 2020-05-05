На билбордах Мурманска и Колы появились баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Портреты живущих в Заполярье ветеранов Великой Отечественной войны Павла Лоснова и Николая Панькова появились на билбордах областного центра и Колы. Автором необычных снимков стал мурманский фотограф Андрей Съедин. Стартовавший 1 мая фотопроект «75 правил жизни победителей» - часть Всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Партнёрами акции выступили Общероссийский народный фронт и ФГБУ «Роспатриотцентр».

На проезжающие по Кольскому проспекту машины с плаката добродушно глядит кадровый военный, полковник в отставке Павел Николаевич Лоснов. Его дом находится неподалеку. Ветеран прошёл военный путь от Монголии до Мурманска. В военные и послевоенные годы разминировал и очищал от мин и снарядов Эстонию, Калининградскую область и Кольский полуостров. На основе своих воспоминаний написал книгу «Невыдуманные истории» о военном времени, о встречах с известными военачальниками Ворошиловым, Жуковым, Куркоткиным, о людях, которые окружали ветерана.

«С Павлом Николаевичем Лосновым мы познакомились почти 5 лет назад, тогда он и подарил мне свою книгу. Рассказы читала запоем, сразу же родилась идея записать их в аудиоформате. В итоге начитанные на разные голоса истории прозвучали в эфире «Радио России – Мурманск». А все участники проекта получили в подарок книги с написанными от руки словами напутствия и пожеланиями ветерана и диски с аудиозаписями», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Алина Васенева.

Портрет Николая Михайловича Панькова размещен на билборде в районе ул. Радищева в Мурманске и ул. Защитников Заполярья в Коле. С декабря 1944 года и до конца войны он служил на севере, на эсминцах встречал караваны судов. Прошёл путь от матроса до старшины. Сегодня 93-летний ветеран вспоминает: «Я в нескольких боях на море участвовал, и до сих пор такая же скорбь проходит по сердцу, как тогда, когда гибли мои товарищи по экипажу. Нельзя забывать о тех днях, о погибших, не увидевших Дня Победы, о подвиге всех участников войны».

Готовность присоединиться к фотопроекту «75 правил жизни победителей» выразили и другие муниципалитеты Мурманской области. Плакаты с портретами ветеранов Великой Отечественной войны также разместят на билбордах в Кандалакше, Североморске и Ковдоре.