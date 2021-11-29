На благополучное развитие ситуации в IV квартале 2021 года надеется 100% опрошенных руководителей региональных организаций оптовой торговли

Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2021 года составил 126438,7 млн рублей, или 128,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2021 года – 16484,6 млн рублей или 131,1%.

Как сообщает Мурманскстат, за девять месяцев текущего года оборот оптовой торговли на 76,7% формировался организациями оптовой торговли, который составил 96939,7 млн рублей, или 121,4% к январю-сентябрю 2020 года.

В III квартале 2021 года руководители 97% организаций оптовой торговли оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (во II квартале 2021 года – 94%), как неблагоприятную – 3%.

На благополучное развитие ситуации в IV квартале 2021 года надеется 100% опрошенных.

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле составил 0,9 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность организаций оптовой торговли в III квартале 2021 года, руководители назвали высокий уровень налогов (отметили 61% опрошенных), неплатёжеспособность покупателей (56), высокие транспортные расходы (36), недостаток финансовых средств (33), недобросовестную конкуренцию и высокую арендную плату (по 19), высокий процент коммерческого кредита (17%).