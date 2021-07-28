На благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в Мурманской области выделено 2,5 млрд рублей

Во всех муниципальных образованиях Мурманской области активно продолжаются работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Ход работ и планы, связанные с благоустройством городов и посёлков Заполярья, стали темой обсуждения на заседании правительства Мурманской области 28 июля.

Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис отметил, что объём средств, направляемых в регионе на эти цели, растёт.

«Если мы за два прошлых года, 2019 и 2020, направили на благоустройство 2,8 миллиарда рублей, то только в этом году у нас 2,5 миллиарда рублей предусмотрены на эти же цели. То есть фактически мы радикально увеличили объем тех средств, которые направляем на улучшение жизни, – подчеркнул глава региона. – Это огромный объём работ, требующий концентрации усилий и заказчиков-муниципалитетов, и министерства градостроительства, Центра городского развития. Задачи амбициозные, деньги на это выделены серьёзные. Наша задача – сделать всё, с учётом климатических особенностей и короткого строительного периода, чтобы все эти проекты были сделаны».

С докладом на заседании правительства выступила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. Она сообщила, что особое внимание в текущем сезоне уделяется капитальному ремонту дворовых территорий. В 2021 году запланированы работы на 128 территориях, которые прилегают к 250 многоквартирным домам в 28 муниципальных образованиях. Это на 20% выше показателя прошлого года.

«Работы по благоустройству уже начались практически во всех населенных пунктах Мурманской области, кроме семи дворовых территорий в Заполярном. Подрядчик приступит к работам в кратчайшие сроки после завершения работ по благоустройству на других объектах. Ситуация находится на постоянном контроле министерства и администрации Печенгского административного округа», – отметила профильный министр.

В 2021 году в 13 муниципальных образованиях должны кардинально преобразиться общественные пространства. Всего таких проектов 16, и на каждом подрядчик приступил к выполнению работ. Кроме того, до 30 сентября должны быть реализованы восемь проектов-победителей и три проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

В рамках инициативного бюджетирования Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области проведено два конкурсных отбора на реализацию 56 проектов на территории 28 муниципальных образований. Из областного бюджета на эти цели выделено порядка 40 миллионов рублей. 12 проектов в шести муниципальных образованиях уже реализованы.

Отдельное внимание уделяется монтажу детских спортивных и игровых комплексов. В 2021 году планируется установить 86 объектов, часть из которых будет оснащена инклюзивным оборудованием.

Также в этом году принят и реализуется комплексный план благоустройства «Наш Мурманск». Он включается в себя десятки мероприятий, направленных на создание комфортной и современной городской среды, новых пространств и точек притяжения для жителей и гостей столицы Кольского Заполярья, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.